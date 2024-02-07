На частную авиакомпанию, которая не смогла вернуть узбекских паломников домой, завели уголовное дело

Комитет по туризму объяснил, что узбекистанцы не могут вернуться домой из-за задержки рейсов со стороны авиакомпании Panorama Airways. Кроме того, в числе виновных в сложившейся ситуации названы недобросовестные предприниматели из турагентств, которые не обладают достаточным опытом и навыками для организации подобных поездок. В ведомстве также рекомендовали паломникам обратиться в суд за возмещением материального и морального ущерба.