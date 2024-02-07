На частную авиакомпанию, которая не смогла вернуть узбекских паломников домой, завели уголовное дело

По информации Генеральной прокуратуры, по делу паломников, которые отправились для совершения умры в Саудовскую Аравию и не смогли вовремя вернуться домой, возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 192−11 (злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями) Уголовного кодекса.
Следствие в отношении должностных лиц частной авиакомпании, не принявших мер по возвращению узбекистанцев из поездки и допустивших другие серьезные нарушения закона, ведет Транспортная прокуратура. Один из сотрудников заключен под стражу.
Другие подробности дела не разглашаются во избежание препятствования правосудию.
Напомним, что паломники из Узбекистана, прибывшие в Мекку и Медину для совершения умры, столкнулись с трудностями при возвращении домой. Некоторым паломникам генконсульство в Джидде помогло вернуться на родину, но остальные наши соотечественники все еще остаются в Саудовской Аравии.
Комитет по туризму объяснил, что узбекистанцы не могут вернуться домой из-за задержки рейсов со стороны авиакомпании Panorama Airways. Кроме того, в числе виновных в сложившейся ситуации названы недобросовестные предприниматели из турагентств, которые не обладают достаточным опытом и навыками для организации подобных поездок. В ведомстве также рекомендовали паломникам обратиться в суд за возмещением материального и морального ущерба.