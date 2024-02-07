Последние новости Воронежа на 7 февраля 2024 года: отлов бездомных собак, новый вид мошенничества

В Воронеже в 2024 году планируют отловить более 3000 бездомных собак. Власти активизируют работу с безнадзорными животными. На это муниципалитет получил субсидию из облбюджета. В течение нескольких лет в Воронеже работает система гуманного обращения с животными: бездомных собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают обратно со специальной биркой. В прошлом году более 1200 собак прошли такие процедуры. Животных, проявляющих агрессию, после решения межведомственной комиссии помещают в спецучреждения для пожизненного содержания. В 2023-м туда отправили 90 таких собак. В борьбе с безнадзорными собаками должен помочь приют, который строят на улице Балашовской. Но пока он готов только на 93%.