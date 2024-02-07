Последние новости Воронежа на 7 февраля 2024 года: отлов бездомных собак, новый вид мошенничества

В Воронеже в 2024 году планируют отловить более 3000 бездомных собак. Власти активизируют работу с безнадзорными животными. На это муниципалитет получил субсидию из облбюджета. В течение нескольких лет в Воронеже работает система гуманного обращения с животными: бездомных собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают обратно со специальной биркой. В прошлом году более 1200 собак прошли такие процедуры. Животных, проявляющих агрессию, после решения межведомственной комиссии помещают в спецучреждения для пожизненного содержания. В 2023-м туда отправили 90 таких собак. В борьбе с безнадзорными собаками должен помочь приют, который строят на улице Балашовской. Но пока он готов только на 93%.
Воронежцев предупредили о новой мошеннической схеме краж telegram-аккаунтов. Специалисты воронежского отделения Банка России рассказали, что аферисты пишут пользователям якобы от лица руководства мессенджера. Сообщения приходят с аккаунтов «Администрация Telegram», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность». Людей информируют якобы об обновлении безопасности системы для защиты пользовательских данных. Для чего надо пройти по ссылке и следовать дальнейшим инструкциям. В итоге пользователи лишаются своих аккаунтов. Будьте внимательны. Не переходите по ссылкам. Не оставляйте личные данные. Специалисты советуют блокировать подозрительных пользователей и удалять сообщения от них.
Мастер по резке камня из села Терновое Воронежской области погиб в зоне специальной военной операции. Андрею Семейкину было 35 лет. Он окончил местную терновскую школу. После девятого класса поступил в аграрный техникум. Освоил профессию юриста-правоведа. Последние три года жил в Каменке, где руководил ритуальной компанией. Под мобилизацию Андрей не попал, но в июле 2023-го он отправился на СВО добровольцев. 21 января при выполнении боевой задачи старший сапер штурмовой роты погиб. У мужчины остались трое детей и жена.
Жители Воронежской области рассказали о самых значимых тратах в 2023 году. Данными опроса поделились аналитики сервиса SuperJob. У подавляющей части воронежцев — 79% — большая часть денег уходит на покупку еды. Вторая по размеру статья расходов — оплата услуг ЖКХ (36%). На третьем месте — кредиты и ипотека (20%). Также много средств уходит на содержание детей и бензин. Вместе с тем, 62% воронежцев примерно планируют бюджет, 13% придерживаются строгого учета доходов и расходов, 25% не утруждают себя подсчетом средств.