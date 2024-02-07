В Татарстане ожидается похолодание до −16 градусов

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с, при этом в отдельных районах порывы могут достигать 15−18 м/с, в Казани — до 15−16 м/с. Такие погодные условия способствуют образованию гололедицы и снежных заносов на дорогах, что требует повышенного внимания от водителей и пешеходов.