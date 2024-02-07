В Татарстане ожидается похолодание до −16 градусов

В Татарстане ожидается продолжение снегопадов с одновременным существенным снижением температуры, сообщает Гидрометцентр РТ. С 7 февраля регион окажется под влиянием холодного арктического фронта, что приведет к ухудшению погодных условий.
Небо над Татарстаном будет покрыто облаками, по всему региону ожидается продолжение небольшого и умеренного снега, а на востоке — местами сильные осадки. Возможны метели, что существенно ухудшит видимость на дорогах.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с, при этом в отдельных районах порывы могут достигать 15−18 м/с, в Казани — до 15−16 м/с. Такие погодные условия способствуют образованию гололедицы и снежных заносов на дорогах, что требует повышенного внимания от водителей и пешеходов.
Температурный фон по региону ожидается в пределах от −4 до −9 градусов, однако в западных районах столбики термометров могут опуститься до −16 градусов. В Казани температура воздуха составит от −11 до −13 градусов.