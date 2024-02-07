В Екатеринбурге закрывается единственный музей советского быта

В Екатеринбурге закрывается музей советского быта «Сделано в СССР». Единственная в своем роде экспозиция в городе с 2018 года располагается в бывшем печатном цехе по адресу Чебышева, 4. Информацию о закрытии выставки «КП-Екатеринбург» подтвердила ее владелица Ирина Светоносова.
— Многие коллеги из музеев советского быта из других городов специально приезжали в Екатеринбург, чтобы посетить локацию и узнать наш опыт. Нас любят учителя школ, педагоги из вузов и училищ. Только-только перестала слышать в телефоне возмущение: «Вас невозможно найти!» — возмущается она.
Причина закрытия в том, что новый хозяин помещения имеет свои планы на здание. Собственник сменился в конце 2023 года. Предполагается, что договор с музеем будет расторгнут 31 мая 2024 года. В ином случае команде придется платить за аренду в три раза больше. По словам Ирины Светоносовой, сумма будет слишком велика.
Сейчас выставка ищет новую площадку. Есть риск того, что не все экспонаты удастся перевезти на новое место — в таком случае некоторые из них придется раздать людям.
— Расстроена ли я и моя команда?! Конечно, да. Трудно представить себе, как перевозить куда-то весь объем накопленных экспонатов, — делится Ирина Светоносова. — Мебель, техника, огромное количество одежды, моя любимая новая сцена с профессиональным светом и звуком, миллион ценных и интересных мелочей.