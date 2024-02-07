В Екатеринбурге закрывается единственный музей советского быта

Причина закрытия в том, что новый хозяин помещения имеет свои планы на здание. Собственник сменился в конце 2023 года. Предполагается, что договор с музеем будет расторгнут 31 мая 2024 года. В ином случае команде придется платить за аренду в три раза больше. По словам Ирины Светоносовой, сумма будет слишком велика.