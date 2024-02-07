Семейный «квартирник» для всех желающих впервые пройдёт во Владивостоке

Попробовать домашнюю выпечку, освоить настольные игры, принять участие в творческих мастер-классах. Такова программа праздника «Семейный квартирник в креативном пространстве» (0+), который проводит центр «Молодёжь Приморья». Мероприятие является частью всероссийского проекта «Всей семьей» и приурочено к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году семьи.
В новом креативном пространстве на Аксаковской 21, строение 2 организован праздник. Для участников подготовили различные активности и развлечения.
Праздник проводится при поддержке департамента по делам молодежи Приморского края. Как рассказали организаторы, будет работать фотостудия, где каждый желающий сможет получить на память подарочный календарь со своим изображением. В течение всего вечера для гостей будут готовить домашнюю выпечку в рамках проекта «Семейные рецепты из старой тетради». Семьи также смогут поделиться своими рецептами и традициями.
«Владивосток стал Молодёжной столицей, это большая ответственность, звание требует проектов, объединяющих не только молодых людей, а более старшие поколения, целые семьи. Тех, кто в душе всегда молод», — говорит директор центра «Молодежь Приморья» Виталий Дубинин.
Кстати, в этом центры созданы эксклюзивные настольные игры — «Приморские бирюльки», «Хасанские бои», «По хребтам Сихотэ-Алиня». Сегодня настольные игры станут изюминкой семейного праздника.
Еще одно интересное событие квартирника — мастер-класс по раскрашиванию игровых фигурок Владимира Арсеньева, Дерсу Узала и Красного лиса. Результаты творчества можно будет взять на память. На отдельной площадке пройдёт музыкальный квартирник с участием молодых исполнителей.