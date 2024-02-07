Семейный «квартирник» для всех желающих впервые пройдёт во Владивостоке

Праздник проводится при поддержке департамента по делам молодежи Приморского края. Как рассказали организаторы, будет работать фотостудия, где каждый желающий сможет получить на память подарочный календарь со своим изображением. В течение всего вечера для гостей будут готовить домашнюю выпечку в рамках проекта «Семейные рецепты из старой тетради». Семьи также смогут поделиться своими рецептами и традициями.