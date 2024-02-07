Появились новые подробности по 24-часовому снегопаду — траектория удара

С начала февраля антициклон продолжает удерживать свои позиции над Приморским краем, обеспечивая морозную и без осадков погоду. Среднесуточные температуры из-за холодных ночей на 2—6 градусов ниже обычных значений. Однако днем воздух хорошо прогревается. Вчерашние максимальные температуры составляли −3…-12 °C, иногда на побережье термометры показывали слабоположительные значения, преодолевая отметку 0 градусов. Ночи остаются морозными, с температурами −18…-27 °C, а в горных районах они опускаются до −29…-34 °C, на юго-востоке и у побережья −7…-14 °C, сообщает ИА PrimaMedia, со ссылкой на Примгидромет.
Сегодня ожидается сохранение солнечной погоды, при этом день будет немного теплее, чем вчера.
В четверг, 8 февраля, синоптическая обстановка изменится. Атмосферное давление у поверхности земли начнет падать, а в средней тропосфере произойдет смещение высотной ложбины, вызывая местами небольшой снег. Ночные морозы слегка ослабеют, а максимальные температуры будут колебаться в пределах −1…-10 °C, на юге в некоторых местах будет теплее, 0…+3 °C.
Во Владивостоке вчера был ясный день, при этом температура поднялась до −4…-7 °C, а ночью стала еще холоднее, до −11…-13 °C.
Сегодня в краевом центре ожидается малооблачная погода, с максимальной температурой −3…-6 °C.
В четверг ожидается без осадков, ночные температуры воздуха сохранятся примерно на том же уровне, что и ночью, а дневные будут немного выше, чем сегодня.