Появились новые подробности по 24-часовому снегопаду — траектория удара

С начала февраля антициклон продолжает удерживать свои позиции над Приморским краем, обеспечивая морозную и без осадков погоду. Среднесуточные температуры из-за холодных ночей на 2—6 градусов ниже обычных значений. Однако днем воздух хорошо прогревается. Вчерашние максимальные температуры составляли −3…-12 °C, иногда на побережье термометры показывали слабоположительные значения, преодолевая отметку 0 градусов. Ночи остаются морозными, с температурами −18…-27 °C, а в горных районах они опускаются до −29…-34 °C, на юго-востоке и у побережья −7…-14 °C, сообщает ИА PrimaMedia, со ссылкой на Примгидромет.