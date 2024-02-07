Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Нижнем Новгороде

Показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает концертный зал «Юпитер» в социальных сетях. Мероприятие должно было пройти 21 февраля.