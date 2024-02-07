Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Нижнем Новгороде

Показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает концертный зал «Юпитер» в социальных сетях. Мероприятие должно было пройти 21 февраля.
Организатор уточнил, что билеты можно вернуть. По информации РИА Новости, региональное министерство культуры дало рекомендацию к отмене спектакля с «учетом общественного мнения».
Это уже не первая отмена гастрольного спектакля «Эйнштейн и Маргарита». Ранее показ отменили в Ярославле. Напомним, гастроли Московского Классического балета пройдут в Нижнем Новгороде.