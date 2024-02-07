В Кузбассе создадут систему подготовки кадров для резидентов ОЭЗ

«Мы создаём новый, студенческий регион. У молодёжи появится возможность реализовать свой потенциал, а у предприятий — получить нужных специалистов. Все резиденты должны подготовить информацию по своей кадровой потребности — к какому году, по каким специальностям, какой квалификации вам нужны люди. Система образования Кузбасса на основании этих заявок будет готовить необходимых специалистов», — сказал Сергей Цивилев.