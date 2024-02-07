В Кузбассе создадут систему подготовки кадров для резидентов ОЭЗ

По данным правительства Кузбасса, в регионе создадут систему по подготовке кадров для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс». Она расположится в Кемерове и на территории Топкинского муниципального округа.
«Мы создаём новый, студенческий регион. У молодёжи появится возможность реализовать свой потенциал, а у предприятий — получить нужных специалистов. Все резиденты должны подготовить информацию по своей кадровой потребности — к какому году, по каким специальностям, какой квалификации вам нужны люди. Система образования Кузбасса на основании этих заявок будет готовить необходимых специалистов», — сказал Сергей Цивилев.
Власти уже подписали соглашения с потенциальными резидентами, которые предусматривают проекты по переработке амаранта, зерна, сырого молока, по производству сыров, медицинских изделий и оборудования, промышленного оборудования и комплектующих, железобетонных изделий, бумажной упаковки из вторсырья.
В администрации пояснили, что выбраны эти территории по нескольким причинам: наличие свободных земель для размещения производств, близость к ж/д станциям, трассе и будущему обходу Кемерова и отсутствие других преференциальных налоговых режимов.
В августе 2023 года первому участнику присвоили статус резидента —им стал ООО «Азот-2» с проектом по строительству модульной установки производства жидкой углекислоты.