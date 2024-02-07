Башкирия отмечает 90-летие со дня рождения Муртазы Рахимова

К юбилейной дате приурочен ряд мероприятий, главным из которых станет торжественное открытие памятника бывшему лидеру республики. Планируется также установка мемориальных досок на двух домах по улицам Энгельса и Первомайской в Уфе, где жил и работал Муртаза Рахимов, а во всех школах региона пройдет единый тематический урок, посвященный знаменитому государственному деятелю. Кроме того, свет увидит биографическая энциклопедия о Рахимове. Информационное агентство «Башинформ» вспоминает важные эпизоды из жизни экс-главы Башкирии.
Муртаза Рахимов родился в 1934 году в деревне Таваканово Кугарчинского района БАССР. Выпускник Уфимского нефтяного техникума и Уфимского нефтяного института прошел профессиональный путь от оператора, начальника установки, заместителя руководителя производства, главного химика и инженера до директора столичного нефтеперерабатывающего завода.
«Я рос в годы войны, еды не хватало, мы всегда голодные были. Когда весна наступала, на полях мерзлую картошку собирали, летом после уборки — колосья, которые перемалывали потом на ручной мельнице. Лекарств особых не было, лечились народными средствами, зато выросли крепкими. Время было суровое, но люди были другие — добрые. Семьи были крепкими, женщины не боялись рожать по 10 детей. Поколение было другое, конечно», — рассказывал он.
Будущий глава региона избирался народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР, народным депутатом РБ и Уфимского городского Совета народных депутатов. С 1990 по 1993 год Рахимов — председатель Верховного Совета РБ. В это время приняты новая Конституция и Декларация о государственном суверенитете республики, а также подписаны Федеративный Договор и Приложение к Федеративному Договору от региона.
Президентом Башкирии Муртаза Рахимов стал 12 декабря 1993 года. За период управления внес значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие республики. Регион закрепился как один из ведущих и промышленно развитых субъектов России, превратившись в мощный центр нефтедобычи и нефтепереработки, химии и нефтехимии, машиностроения и энергетики, аграрного производства.
При поддержке Рахимова открылись десятки новых предприятий и производств, построены сотни социальных объектов, существенно обновлена дорожная, инженерная инфраструктура городов и районов, развернуты жилищное строительство, масштабная газификация и благоустройство населенных пунктов. Благодаря его усилиям были созданы условия для поддержки государственных и родных языков, образованы крупные национально-культурные объединения, Ассамблея народов Башкортостана, проведены первые курултаи и съезды народов республики.
«Возвращаемся из поездки тогда еще по Пермской области. Конечно, с очередного совещания. Проезжаем деревни с покосившимися крышами домов и давно некрашеными заборами. Президентский кортеж останавливается, Рахимов выходит и смотрит на один из таких домов. Минуты две смотрит, не меньше. И молчит. Когда заехали в Башкирию через Татышлинский район, у первой же деревни машины снова остановились, президент вышел и опять о чем-то думал. “Когда мы въехали в Башкортостан, мне захотелось обнять республику, какая же она у нас красивая и люди в ней особенные”, — начал он на следующий день совещание в правительстве. В Рахимове меня всегда удивляла феноменальная способность запоминать людей. Помню, приехали в одну из деревень Бурзянского района, и там ему на встрече задает вопрос один из деревенских аксакалов. Муртаза Губайдуллович обращается к нему по имени-отчеству, выясняется, что лет пять назад он был в этой же деревне, общался с жителями и помнит их по именам. Был бы разовый случай, но нет — в день мы могли наездить по районам 1000 км, а то и больше, сделав с десяток остановок. И так каждую неделю, месяц за месяцем, год за годом», — вспоминал специальный корреспондент ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин.
За многолетний плодотворный труд Муртаза Рахимов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, Дружбы народов РФ, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Почетными грамотами Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Благодарностями Президента России, орденами «За заслуги перед Республикой Башкортостан», «Дружбы народов», Салавата Юлаева, а также многими ведомственными, иностранными и общественными наградами. Имел почетные звания «Заслуженный рационализатор РСФСР», «Заслуженный нефтяник БАССР», являлся Почетным гражданином Уфы, Стерлитамака и других городов и районов.
«Он внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта РФ и проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения играл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории», — рассказывал Президент России Владимир Путин.
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал Муртазу Рахимова символом очень непростой эпохи, когда после распада Советского Союза решалась судьба региона и всей страны.
«Он был настоящим лидером, заслужившим непререкаемый авторитет, и в то же время — очень простым, земным, нашим Муртазой Губайдулловичем. Мы многому у него учились и продолжаем учиться сейчас — как быть настоящим человеком, настоящим патриотом, профессионалом и мудрым руководителем», — говорил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Муртаза Рахимов ушел из жизни 11 января 2023 года после продолжительной болезни. Церемония прощания с первым президентом республики состоялась 13 января в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе, куда приехали тысячи жителей региона, чтобы отдать ему дань уважения и благодарности. Свои соболезнования выразил президент страны Владимир Путин, который лично прибыл на траурный митинг и возложил цветы к гробу покойного.
Бывший руководитель Башкирии похоронен на мусульманском кладбище столицы.