Башкирия отмечает 90-летие со дня рождения Муртазы Рахимова

«Возвращаемся из поездки тогда еще по Пермской области. Конечно, с очередного совещания. Проезжаем деревни с покосившимися крышами домов и давно некрашеными заборами. Президентский кортеж останавливается, Рахимов выходит и смотрит на один из таких домов. Минуты две смотрит, не меньше. И молчит. Когда заехали в Башкирию через Татышлинский район, у первой же деревни машины снова остановились, президент вышел и опять о чем-то думал. “Когда мы въехали в Башкортостан, мне захотелось обнять республику, какая же она у нас красивая и люди в ней особенные”, — начал он на следующий день совещание в правительстве. В Рахимове меня всегда удивляла феноменальная способность запоминать людей. Помню, приехали в одну из деревень Бурзянского района, и там ему на встрече задает вопрос один из деревенских аксакалов. Муртаза Губайдуллович обращается к нему по имени-отчеству, выясняется, что лет пять назад он был в этой же деревне, общался с жителями и помнит их по именам. Был бы разовый случай, но нет — в день мы могли наездить по районам 1000 км, а то и больше, сделав с десяток остановок. И так каждую неделю, месяц за месяцем, год за годом», — вспоминал специальный корреспондент ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин.