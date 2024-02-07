Хабаровчане могут выиграть авто, приняв участие в викторине всей семьёй

Организатором викторины выступает краевая автономная некоммерческая организация «Точка Роста». Участникам предстоит ответить на несколько простых вопросов — шансы на выигрыш вырастут, если позвать своих родных. Победитель получит в подарок современный автомобиль, а ещё 30 тысяч человек — сертификаты на сумму от 1 тысячи до 4 тысяч рублей.