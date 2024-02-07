Хабаровчане могут выиграть авто, приняв участие в викторине всей семьёй

В Хабаровском крае стартовала викторина «ВСЕЙСЕМЬЕЙ27», участники которой могут выиграть денежные призы и машину. Мерорпиятие приурочено к Году семьи и пройдёт в рамках федерального проекта «Всей семьёй», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Организатором викторины выступает краевая автономная некоммерческая организация «Точка Роста». Участникам предстоит ответить на несколько простых вопросов — шансы на выигрыш вырастут, если позвать своих родных. Победитель получит в подарок современный автомобиль, а ещё 30 тысяч человек — сертификаты на сумму от 1 тысячи до 4 тысяч рублей.
«Проект поддержали предприниматели Хабаровского края, которые целиком и полностью разделяют курс на приоритет семейных ценностей в социальной политике нашего государства. Уже с сегодняшнего дня анкеты викторины будут распространяться через сеть волонтёров. Каждый житель Хабаровского края сможет получить анкету вне зависимости от места своего проживания», — сообщает «Точка Роста».
Принять участие в викторине можно будет с 15 по 17 марта. Дополнительную информацию организаторы озвучат в ходе пресс-конференции 15 февраля.