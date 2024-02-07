Кардиологи из Волгограда объяснили, как качество сна влияет на здоровье сердца

Сон — это не просто время отдыха для организма, но и важный этап восстановления всех его систем. В том числе он необходим для поддержания нормальной работы сердца. Во время сна вырабатываются важные гормоны, нормализуется давление и снижается уровень стресса. Все это очень важно для здорового сердца, отметили сотрудники волгоградского кардиоцентра в тг-канале медучреждения.