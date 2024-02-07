В Калининграде отремонтировали улицу Старокаменную

Из-за проезда по Старокаменному переулку, который примыкает к улице, случился конфликт между жителями частных домов и нового комплекса «Домарт». Редакция Калининград.Ru подробно писала о ситуации в материалах «Зашли в тупик» и «ЖК на беспутье».