В Калининграде отремонтировали улицу Старокаменную

В Калининграде завершили ремонт улицы Старокаменной. На дороге осталось только нанести разметку. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе мэрии, это сделают при благоприятных погодных условиях.
Работы выполняло ООО «Вираж». По контракту компания получила около 17 миллионов рублей. Подрядчик восстановил асфальтовое полотно и обустроил тротуары. Кроме того, проложили пешеходную дорожку до улицы Орудийной.
В будущем Гурьевский округ должен обустроить присоединение улицы к своей дорожной сети. Для этого потребуется сделать мостик через ручей. На разработку проекта капитального ремонта дороги власти муниципалитета выделяли около четырёх миллионов рублей.
В 2021 году суд обязал мэрию отремонтировать улицу Старокаменную. Это произошло после совместной проверки прокуратуры и ГИБДД, которые выявили многочисленные нарушения.
Из-за проезда по Старокаменному переулку, который примыкает к улице, случился конфликт между жителями частных домов и нового комплекса «Домарт». Редакция Калининград.Ru подробно писала о ситуации в материалах «Зашли в тупик» и «ЖК на беспутье».