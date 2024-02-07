В Екатеринбурге наказали кондуктора, высадившего 10-летнюю девочку из транспорта

В отношении директора предприятия «Автобусные перевозки» (филиал «Гортранса») завели административное дело по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда), он заплатит штраф 20 тысяч рублей.
Инцидент произошел 1 ноября прошлого года на маршруте № 59. Девочка не смогла подтвердить оплату проезда, и была высажена кондуктором.
«ФедералПресс» уже писало о подобных случаях. В прокуратуре напоминают, что такие действия незаконны.