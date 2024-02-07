В Екатеринбурге наказали кондуктора, высадившего 10-летнюю девочку из транспорта

В отношении директора предприятия «Автобусные перевозки» (филиал «Гортранса») завели административное дело по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда), он заплатит штраф 20 тысяч рублей.