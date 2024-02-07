Пермячка из шоу «Голос» Ирина Зорина рассказала о Владимире Преснякове

Пермячка из шоу «Голос» Ирина Зорина рассказала perm.aif.ru о своём наставнике Владимире Преснякове.
«Владимир — безусловно, очень занятой человек! Но, несмотря на это, он заранее хорошо ознакомился с нами и нашим творчеством. Он лично каждому из своей группы дал ценные указания по подготовке номеров. Это здорово! Он очень воспитанный, приятный, доброжелательный! Этим веяло всегда от всей его семьи! Кроме того, он музыкант с большой буквы», — поделилась девушка с perm.aif.ru.
Ирина Зорина призналась, что она рада личному знакомству с известным музыкантом и верит, что впереди её ждёт большой интересный музыкальный путь.
Напомним, Ирина Зорина из Перми поразила жюри популярного шоу «Голос» на слепом прослушивании. За неё даже началась борьба, которую одержал музыкант Владимир Пресняков, «заблокировав» певицу Полину Гагарину. Сейчас идёт подготовка ко второму этапу конкурса. Талантливая пермячка благодарит родной город за поддержку.