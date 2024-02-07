Пермячка из шоу «Голос» Ирина Зорина рассказала о Владимире Преснякове

«Владимир — безусловно, очень занятой человек! Но, несмотря на это, он заранее хорошо ознакомился с нами и нашим творчеством. Он лично каждому из своей группы дал ценные указания по подготовке номеров. Это здорово! Он очень воспитанный, приятный, доброжелательный! Этим веяло всегда от всей его семьи! Кроме того, он музыкант с большой буквы», — поделилась девушка с perm.aif.ru.