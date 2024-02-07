Тонну украинских конфет не пропустили в Челябинскую область

«Конфеты, карамель, вафли, ирис, трубочки и батончики инспекторы в ходе досмотра нашли в грузовом отсеке транспортного средства — всего более 800 упаковок кондитерских изделий. Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и о том, что нарушает закон», — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
В соответствии с постановлением правительства эти сладости запрещены к ввозу в Россию, так как страной их происхождения является Украина. Нелегальный товар изъяли. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию». Водителю грозит штраф до 300 тыс. рублей и конфискация товара.