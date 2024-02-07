Почувствуем дыхание весны: иркутские синоптики дали прогноз на ближайшие дни

«Сейчас по территории Урала смещается в нашу сторону глубокий циклон. В ближайшие выходные он подойдет к нам своей теплой частью, поэтому в Иркутской области существенно потеплеет. Небольшой минус будет ночью, а днем вообще ожидается оттепель. Получится значительный контраст: сейчас у нас по ночам около −20 градусов, а в выходные ночью будет от −8 до −10 градусов. Днем мы приблизимся к нулю», — говорит Юлия Янькова (цитата ИрСити).