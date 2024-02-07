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Почувствуем дыхание весны: иркутские синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Потепление, пришедшее в Приангарье в первые дни февраля, продержится, как минимум, до конца текущей недели. Причем в дневное время можно будет почувствовать, что весна уже близко, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз, озвученный начальником Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлией Яньковой.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: Екатерина Романова

Потепление, пришедшее в Приангарье в первые дни февраля, продержится, как минимум, до конца текущей недели. Причем в дневное время можно будет почувствовать, что весна уже близко, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз, озвученный начальником Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлией Яньковой.

По ее словам, днем 7 февраля, в среду, столбики термометров в Иркутске остановятся на отметке минус 5−7 градусов. И такие показатели сохранятся в ближайшие три дня:

по ночам — минус 20 — 23 градуса, днем — минус 5 — 10.

А в выходные, вероятнее всего, «будет тепло настолько, что можно не удивляться даже легкой весенней капели». Причем не только в Иркутске, а по всей территории области, «ожидается положительная температурная аномалия в 7−12 градусов».

«Сейчас по территории Урала смещается в нашу сторону глубокий циклон. В ближайшие выходные он подойдет к нам своей теплой частью, поэтому в Иркутской области существенно потеплеет. Небольшой минус будет ночью, а днем вообще ожидается оттепель. Получится значительный контраст: сейчас у нас по ночам около −20 градусов, а в выходные ночью будет от −8 до −10 градусов. Днем мы приблизимся к нулю», — говорит Юлия Янькова (цитата ИрСити).

Согласно показаниям метеоприборов, погода порадует жителей региона очередной аномалией:

в Иркутске будет на 4−6 градусов выше нормы, на севере области — на 14−15 градусов теплее обычного.

«Однако сильно радоваться такому внезапному теплу не следует: при интенсивном падении давления может усилиться юго-восточный ветер с Байкала. Его порывы достигнут 10−12 метров в секунду, и он принесет холод от замерзшего озера», — предупредила синоптик, отметив, что, по предварительному прогнозу, «начало следующей рабочей недели может ознаменоваться существенным похолоданием»(но это не точно).