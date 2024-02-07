Почувствуем дыхание весны: иркутские синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Потепление, пришедшее в Приангарье в первые дни февраля, продержится, как минимум, до конца текущей недели. Причем в дневное время можно будет почувствовать, что весна уже близко, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз, озвученный начальником Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлией Яньковой.
По ее словам, днем 7 февраля, в среду, столбики термометров в Иркутске остановятся на отметке минус 5−7 градусов. И такие показатели сохранятся в ближайшие три дня:
по ночам — минус 20 — 23 градуса, днем — минус 5 — 10.
«Сейчас по территории Урала смещается в нашу сторону глубокий циклон. В ближайшие выходные он подойдет к нам своей теплой частью, поэтому в Иркутской области существенно потеплеет. Небольшой минус будет ночью, а днем вообще ожидается оттепель. Получится значительный контраст: сейчас у нас по ночам около −20 градусов, а в выходные ночью будет от −8 до −10 градусов. Днем мы приблизимся к нулю», — говорит Юлия Янькова (цитата ИрСити).
Согласно показаниям метеоприборов, погода порадует жителей региона очередной аномалией:
в Иркутске будет на 4−6 градусов выше нормы, на севере области — на 14−15 градусов теплее обычного.
«Однако сильно радоваться такому внезапному теплу не следует: при интенсивном падении давления может усилиться юго-восточный ветер с Байкала. Его порывы достигнут 10−12 метров в секунду, и он принесет холод от замерзшего озера», — предупредила синоптик, отметив, что, по предварительному прогнозу, «начало следующей рабочей недели может ознаменоваться существенным похолоданием»(но это не точно).