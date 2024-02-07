Китай на три дня закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном

Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать три дня, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК..