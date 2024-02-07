Китай на три дня закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном

Пункты будут закрыты с 9 по 11 февраля 2024 года. Это связано с празднованием Весны в КНР.
«С 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет».
При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
В КГД попросили перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.