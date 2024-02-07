Элитная развалина. Жильцы волгоградской высотки сражаются за капремонт

О ситуации с этой волгоградской многоэтажкой на Циолковского, 29, «АиФ»-Нижнее Поволжье рассказывал уже неоднократно.
Напомним: из-за низкого качества строительных и отделочных работ дом стал разрушаться сразу после ввода в эксплуатацию. И с тех пор люди очень ждут капитального ремонта.
Скрипит по швам.
Дом сдали в строй ещё в 2007 г. То, что в ходе строительства он позиционировался как элитный, у жителей теперь вызывает горькую усмешку. Знали бы они тогда, что сразу после ввода в эксплуатацию фасад 23-этажного здания «украсят» трещины, дом начнёт скрипеть по швам, с него будет облетать плитка и штукатурка, конечно, ни за что бы здесь не поселились.
Но всё это уже случилось. В доме более 200 квартир, 1000 жильцов, для большинства из которых это единственное жильё, идти им некуда. Застройщик — ООО «Квартстрой» — обанкротился ещё 10 лет назад. И теперь жильцам всеми силами дают понять: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В смысле расхлебывайте проблемы своей многоэтажки сами и сами делайте свой капитальный ремонт. На это необходимо, согласно расчётам, порядка 22 млн руб. — сумма для жильцов непосильная.
Восемь лет борьбы.
Внимание к непростой ситуации управляющее домом ТСЖ «Волжский ветер» начало привлекать ещё с 2016 г. Тогда была заказана первая экспертиза, последовало обращение в Госжилнадзор. В надзорной инстанции подтвердили: дом подлежит капитальному ремонту. Потом такие выводы повторяли и другие экспертизы.
Но региональный фонд работы проводить не спешил, и это при том, что многоэтажку не раз включали в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта приказами областного комитета ЖКХ.
Жильцы дома, актив ТСЖ продолжали упорную борьбу. Люди снова и снова обращались к местным и региональным органам власти, в профильный региональный комитет ЖКХ и ТЭК с требованием включить их дом в текущую краткосрочную программу капремонта.
Жильцы понимают, что с каждым днём состояние многоэтажки становится хуже, и перспектив уже не видят. На днях они обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.
— Мы уже устали четыре года доказывать в судах, что нашему дому нужен экстренный капремонт, — говорит председатель ТСЖ «Волжский ветер» Олег Пеньков. — Одних только стройэкспертиз за это время провели пять, и все они указывают на необходимость восстановления безопасности конструкций и облицовки здания именно путём капремонта. СКР дважды по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбуждал уголовные дела в отношении должностных лиц администрации города и фонда капремонта. Однако все постановления СКР по данной теме отменили волгоградские прокуроры. Фонд капремонта занял откровенно неконструктивную позицию. Затраты на ремонт чиновники фонда упорно пытаются переложить на плечи нашего ТСЖ, что противоречит закону.
Вообще с фондом капремонта в регионе что-то идёт не так: его руководители меняются так, что их не успеваешь запомнить. Так, весной 2022 г. произошла очередная смена власти: на место Сергея Сивоконя пришёл Дмитрий Баранов, управленец из Перми. А Сивоконь стал директором компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», где в его бытность и произошла авария в пойме р. Царицы осенью 2022 г. После этого он попал под следствие.
На его место пришёл Дмитрий Баранов, который до этого возглавлял аналогичный фонд в Пермском крае. Тот пост он покинул в 2021 г. после аварии в одном из домов, где проводили капитальный ремонт — из-за обрушения строительного перекрытия там пострадали две женщины, одна из них потом скончалась в больнице.
Осенью 2023 г. Дмитрий Баранов получил новое назначение — стал заместителем областного комитета ЖКХ и сейчас им руководит. Фонд капремонта возглавила Елена Захарова, но с января 2024 г. здесь снова сменился руководитель — им стал Василий Каменских. Это уже восьмой директор за время существования фонда. Решатся ли при нём проблемы многоэтажки на Циолковского — узнаем вскоре.
«АиФ»-НП будет следить за развитием событий.