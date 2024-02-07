Элитная развалина. Жильцы волгоградской высотки сражаются за капремонт

Дом сдали в строй ещё в 2007 г. То, что в ходе строительства он позиционировался как элитный, у жителей теперь вызывает горькую усмешку. Знали бы они тогда, что сразу после ввода в эксплуатацию фасад 23-этажного здания «украсят» трещины, дом начнёт скрипеть по швам, с него будет облетать плитка и штукатурка, конечно, ни за что бы здесь не поселились.