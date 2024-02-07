Удалили две почки, чтобы спасти жизнь: 5-месячной девочке из Иркутской области провели сложнейшую операцию

Хирурги Российской детской клинической больницы провели сложнейшую операцию пятимесячной девочке из Иркутской области. Об этом сообщают на сайте учреждения.
Дело в том, что малыш родился с редкой и тяжелой патологией такого важного сосуда как аорта. Орган был сужен до размера нити на протяжении 5−6 сантиметров. Из-за этого, кровью не обогащались внутренние органы.
— Девочка родилась с высоким артериальным давлением. Ее обследовали и пришли к выводу, что из-за нарушения кровоснабжения сильно страдают почки. Левая сильно уменьшилась в размерах. Стало понятно, что без операции тут не обойтись, — рассказывают в учреждении.
— Протез нужно было вшивать выше устьев почечных артерий. Поэтому приняли решение удалить их из организма, промыть специальным раствором и поместить на лед, — объяснил заместитель главного врача по хирургической работе РДКБ Максим Сухов.
Затем хирурги вернули в организм ребенка правую почку, но левый орган, к сожалению, изначально получал так мало крови, что находился в недоразвитом состоянии.
Операция длилась 10 часов. Благодаря мастерству хирургов она прошла успешно. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.