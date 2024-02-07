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Удалили две почки, чтобы спасти жизнь: 5-месячной девочке из Иркутской области провели сложнейшую операцию

5-месячной девочке из Иркутской области провели сложнейшую операцию на сосудах.
Источник: Комсомольская правда

Хирурги Российской детской клинической больницы провели сложнейшую операцию пятимесячной девочке из Иркутской области. Об этом сообщают на сайте учреждения.

Дело в том, что малыш родился с редкой и тяжелой патологией такого важного сосуда как аорта. Орган был сужен до размера нити на протяжении 5−6 сантиметров. Из-за этого, кровью не обогащались внутренние органы.

— Девочка родилась с высоким артериальным давлением. Ее обследовали и пришли к выводу, что из-за нарушения кровоснабжения сильно страдают почки. Левая сильно уменьшилась в размерах. Стало понятно, что без операции тут не обойтись, — рассказывают в учреждении.

Более 20 специалистов разных направлений собрались в операционной чтобы спасти маленького пациента. Приняли решение установить специальный сосудистый аортальный протез. Однако для этого требовалось на время удалить обе почки.

— Протез нужно было вшивать выше устьев почечных артерий. Поэтому приняли решение удалить их из организма, промыть специальным раствором и поместить на лед, — объяснил заместитель главного врача по хирургической работе РДКБ Максим Сухов.

Затем хирурги вернули в организм ребенка правую почку, но левый орган, к сожалению, изначально получал так мало крови, что находился в недоразвитом состоянии.

Операция длилась 10 часов. Благодаря мастерству хирургов она прошла успешно. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

здоровье