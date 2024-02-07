Судебные приставы помогают изготавливать маскировочные сети в Хабаровском крае

Сотрудники отделения по Аяно-Майскому району ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО оказывают поддержку военнослужащим в зоне СВО.
— В выходные дни судебные приставы сотрудничают с сотрудниками МКУ «Центральная районная библиотека Аяно-Майского муниципального района» в изготовлении маскировочных сетей для поддержки бойцов, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Сети помогают участникам спецоперации маскировать себя, оружие и технику от пристального взгляда противника.
Волонтерская организация «Помощь нашим 27» предоставляет материалы для маскировочных сетей сотрудникам в отдаленный район крайнего Севера.
Изготовление маскировочных сетей каждым судебным приставом несет глубокий смысл — это может спасти жизнь бойцам, предоставив им укрытие. Сотрудники Службы выражают надежду, что вместе с изделиями передается бойцам не только защита, но и поддержка.