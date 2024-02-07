В Хабаровском крае усилили мониторинг по гриппу птиц

Мониторинг по гриппу птиц усилен в Хабаровском крае, особое внимание на территории, прилегающие к промышленным птицеводческим предприятиям Хабаровского края. Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных и координации указанной деятельности на территории Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления ветеринарии правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае мониторинг эпизоотической ситуации по гриппу птиц среди диких, синантропных птиц проводится ежегодно. Обычно исследования начинались ранней весной, но в этом году с учетом неблагоприятной ситуации по данному заболеванию первые пробы уже отобраны в январе. По результатам проведенных в КГБУ «Хабаровская краевая ветлаборатория» исследований вирус гриппа птиц не обнаружен..
Кроме того, в 2023 году регистрировались вспышки высокопатогенного гриппа птиц в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Приморском и Камчатском краях, в связи с чем риски заноса в край вируса гриппа птиц многократно возрастают. Учитывая данные факты, решено усилить биобезопасность промышленных птицеводческих предприятий края, в том числе посредством проведения рейдов на территории, прилегающей к промышленным птицеводческим предприятиям края, в целях выявления павших диких, синантропных птиц.
Напомним, осенью 2022 года болезнь унесла около 519 тыс. голов — всех кур-несушек на фабрике. Предприятие вынуждено прекратило работу.