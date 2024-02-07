В Хабаровском крае усилили мониторинг по гриппу птиц

Кроме того, в 2023 году регистрировались вспышки высокопатогенного гриппа птиц в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Приморском и Камчатском краях, в связи с чем риски заноса в край вируса гриппа птиц многократно возрастают. Учитывая данные факты, решено усилить биобезопасность промышленных птицеводческих предприятий края, в том числе посредством проведения рейдов на территории, прилегающей к промышленным птицеводческим предприятиям края, в целях выявления павших диких, синантропных птиц.