Уже не так обидно провести без света целый день: В Кишиневе без электроэнергии останутся сотни домов — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии «Premier Energy Distribution» сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в среду, 7 февраля 2024 года.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам.
Центр.
ул. 31 Августа, 58−66, 66/1, 63, 83−87, 110, Армянская, 33−35, 40−42, 43, 45A, 999, 9999, Букурешть, 999, В. Александри, 56, 62−70, 71, 99−105, 999, В. Микле, 5 — с 09:10 до 17:10.
Чеканы.
ул. Дж. Латинэ, 15, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, M. чел Бэтрын, 2, 2/1, 2/4, 4, 4/2, 4/6, 9999 — с 09:10 до 17:00.