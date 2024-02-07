В Краснодаре два дня будет бушевать сильный ветер

Прогнозируется, что 7 и 8 февраля в регионе, в том числе в Краснодаре, местами будет дуть сильный ветер западной четверти с порывами от 15 до 20 м/с, а в некоторых районах южной половины края порывы могут достигать 20−25 м/с.