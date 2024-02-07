Ночной покой волгоградцев нарушил гул в небе 7 февраля

В социальных сетях жители Волгограда сообщили, что рано утром 7 февраля слышали громкий гул в небе. Звук был настолько сильным, что у некоторых автомобилей сработали противоугонные сигнализации.
На громкие звуки жаловались жители нескольких городских районов. Также на гул пожаловались не севере Волгограда и в его окрестностях — жители Спартановки, Селезневки и Ерзовки.
О подобных случаях волгоградцы говорят довольно регулярно. Скорее всего, причиной звука стало все то же явление — преодоление самолетами звукового барьера.
«Волгоградская правд.ру» сделала запрос в экстренные службы, чтобы уточнить данные об инциденте.