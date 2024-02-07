Персональные данные жителей Волгограда массово разослали по почте

«Это абсолютно недопустимая ситуация, мы приносим клиентам свои извинения», — сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве сказали, что сотрудников научат работать и соблюдать закон «О персональных данных». Волгоградец отметил, что был очень удивлен и первым делом подумал о том, что такой информацией могут воспользоваться мошенники. Возможно, в распоряжении других волгоградцев оказались какие-то внутренние документы «Почты России», пишет v1.ru.
Отметим, персональные данные в России охраняют. Для этого используют программно-аппаратные комплексы. Новые регионы России получили их из Москвы в 2024 году.