Персональные данные жителей Волгограда массово разослали по почте

Также в ведомстве сказали, что сотрудников научат работать и соблюдать закон «О персональных данных». Волгоградец отметил, что был очень удивлен и первым делом подумал о том, что такой информацией могут воспользоваться мошенники. Возможно, в распоряжении других волгоградцев оказались какие-то внутренние документы «Почты России», пишет v1.ru.