Всё больше детей-сирот в Хабаровском крае обретают новые семьи

— Наша основная задача — это устройство ребенка в кровную родную семью либо приемную (замещающую) семью. При этом усыновление считается приоритетной формой устройства ребенка в приемную семью. Процесс устройства детей в замещающие семьи состоит из нескольких этапов. Для консультации и получения достоверной информации будущим приемным родителям необходимо обратиться в территориальный отдел опеки и попечительства по месту жительства или в ближайшую организацию для детей-сирот. Наши специалисты всегда готовы ответить на все вопросы и подскажут где, когда и как можно пройти курсы приемных родителей, — отметила заместитель министра социальной защиты края — начальник управления опеки и попечительства министерства Виктория Трегубенко.