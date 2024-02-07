Всё больше детей-сирот в Хабаровском крае обретают новые семьи

В Хабаровском крае ведется планомерная работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи. Для тех, кто решает взять на воспитание ребенка предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе по президентскому нацпроекту «Демография», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
По данным министерства социальной защиты края, по итогам 2023 года 545 детей, лишившихся родительского попечения, обрели приемную семью, из них 122 ребенка передано из организаций для детей-сирот. В кровные семьи на воспитание возвращено 99 детей, усыновлено 50 детей.
— Наша основная задача — это устройство ребенка в кровную родную семью либо приемную (замещающую) семью. При этом усыновление считается приоритетной формой устройства ребенка в приемную семью. Процесс устройства детей в замещающие семьи состоит из нескольких этапов. Для консультации и получения достоверной информации будущим приемным родителям необходимо обратиться в территориальный отдел опеки и попечительства по месту жительства или в ближайшую организацию для детей-сирот. Наши специалисты всегда готовы ответить на все вопросы и подскажут где, когда и как можно пройти курсы приемных родителей, — отметила заместитель министра социальной защиты края — начальник управления опеки и попечительства министерства Виктория Трегубенко.
В свою очередь, в рамках национального проекта «Демография» на территории Хабаровского края осуществляется поддержка семей с детьми, в том числе усыновителей. Усыновители приобретают право на использование материнского капитала. Региональный капитал за второго ребенка получают семьи, где усыновленный ребенок родился с 2019 года. Краевой капитал — при усыновлении в семью третьего ребенка. Семьи также получают единовременное пособие при усыновлении первого ребенка, и все детские пособия в соответствии с возрастом.
При усыновлении родители получают краевую единовременную выплату в размере 297824 рубля на каждого усыновленного ребенка вне зависимости от иных выплат. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся родственниками, выплачивается единовременное пособие в размере 175043 рубля на каждого ребёнка.
Напомним, выплаты по рождению или усыновлению детей были введены по инициативе президента РФ Владимира Путина. Пособия предоставляются наряду с другими мерами социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так и краевым законодательством, что позволяет поддержать доходы семьи после появления ребенка.