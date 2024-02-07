Первую в регионе муниципальную территориальную службу примирения создали в Иркутске

Тема предупреждения и разрешения конфликтов актуальна в наше время. К сожалению, в школах по разным причинам могут возникать недопонимания между детьми, родителями и учителями. Иногда необходима помощь компетентных специалистов, чтобы избежать последствий и найти компромисс для всех сторон. Иркутск стал первым в регионе, где создали службу примирения на уровне муниципалитета. Это еще один важный шаг в развитии системы образования города. Убежден: такая практика успешно себя зарекомендует и ее будут применять другие субъекты страны, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.