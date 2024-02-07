Первую в регионе муниципальную территориальную службу примирения создали в Иркутске

Подразделение создано для урегулирования конфликтных ситуаций, которые возникают в школах между участниками учебного процесса. В каждом индивидуальном случае совместно с учреждениями специалисты будут определять сроки и этапы действия программы. После решения проблемы достигнутые результаты фиксируются в договоре между сторонами.
Это координирующий орган, который включает в себя сопровождение внутренних служб примирения. Сейчас они действуют практически во всех общеобразовательных учреждениях. Однако бывают сложные ситуации, в которых школе трудно разобраться самостоятельно. Тогда к работе будут подключаться наши сотрудники. Помимо этого, деятельность направлена на методическое обучение, благодаря которому ребенок, родитель и учитель может получить навыки конструктивного общения, — рассказала директор МКУ «ИМЦРО» Юлия Василькова.
Тема предупреждения и разрешения конфликтов актуальна в наше время. К сожалению, в школах по разным причинам могут возникать недопонимания между детьми, родителями и учителями. Иногда необходима помощь компетентных специалистов, чтобы избежать последствий и найти компромисс для всех сторон. Иркутск стал первым в регионе, где создали службу примирения на уровне муниципалитета. Это еще один важный шаг в развитии системы образования города. Убежден: такая практика успешно себя зарекомендует и ее будут применять другие субъекты страны, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.