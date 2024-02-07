В Иркутске резко потеплеет: синоптики обрадовали прогнозом на выходные

Весна близко! Уже к концу недели морозы, наконец-то, отступят. По прогнозу Гидрометцентра России, днем в субботу, 10 февраля, градусники в столице Приангарья покажут ноль градусов, а в воскресенье −3. Самая комфортная погода, чтобы погулять, покататься с горок и на лыжах.
— Область попадет под влияние глубокого активного циклона, — объяснили синоптики Иркутского гидрометцентра. — В южных и западных районах воздух прогреется до слабых оттепелей, а еще пройдут снегопады, которых так давно не было.
Но не спешите прятать подальше в шкаф теплые шапки и рукавицы. Уже в начале следующей недели зима вновь напомнит о себе. В ночь на вторник, 13 февраля, столбик термометра опустится до −19, а днем до −11.