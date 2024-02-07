В Сибири ученые исследовали фермент, восстанавливающий ДНК

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале International Journal of Molecular Sciences, сообщает издание «Наука в Сибири».
«Информацию о контактах между ферментом и поврежденной ДНК-мишенью обычно получают методом рентгеноструктурного анализа кристаллов белка. Такие кристаллы зачастую невозможно получить для структурно подвижных ферментов, содержащих слабо упорядоченные домены, каким и является диоксигеназа ALKBH3. Мы впервые показали, что снижение реакционной активности мутантных (искусственно измененных) форм диоксигеназы напрямую связано с понижением количества бета-складок и увеличением доли альфа-спиралей в структуре» — говорит научный сотрудник Центра масс-спектрометрического анализа ИХБФМ, кандидат химических наук Любовь Канажевская.
Полученные данные могут быть использованы для разработки лекарственных препаратов, направленных на подавление нежелательной активности фермента ALKBH3 в клетках злокачественных опухолей. Также результаты могут быть использованы в определении активности этого фермента в живой клетке. Это может дать прогноз о развитии тех или иных патологий, связанных с повреждением геномной ДНК.