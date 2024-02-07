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В Сибири ученые исследовали фермент, восстанавливающий ДНК

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН изучили фермент, который способен удалять повреждения из молекулы ДНК и восстанавливать ее структуру.
Источник: Freepik

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале International Journal of Molecular Sciences, сообщает издание «Наука в Сибири».

Фермент ALKBH3 имеет сложный механизм действия, и не до конца ясно, как он взаимодействует с молекулой ДНК. Ученые установили, какие белки в структуре фермента взаимодействуют в ДНК, и удалили их, чтобы описать их роль в ферментативном процессе.

«Информацию о контактах между ферментом и поврежденной ДНК-мишенью обычно получают методом рентгеноструктурного анализа кристаллов белка. Такие кристаллы зачастую невозможно получить для структурно подвижных ферментов, содержащих слабо упорядоченные домены, каким и является диоксигеназа ALKBH3. Мы впервые показали, что снижение реакционной активности мутантных (искусственно измененных) форм диоксигеназы напрямую связано с понижением количества бета-складок и увеличением доли альфа-спиралей в структуре» — говорит научный сотрудник Центра масс-спектрометрического анализа ИХБФМ, кандидат химических наук Любовь Канажевская.

Полученные данные могут быть использованы для разработки лекарственных препаратов, направленных на подавление нежелательной активности фермента ALKBH3 в клетках злокачественных опухолей. Также результаты могут быть использованы в определении активности этого фермента в живой клетке. Это может дать прогноз о развитии тех или иных патологий, связанных с повреждением геномной ДНК.

наука