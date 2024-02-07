В Сибири ученые исследовали фермент, восстанавливающий ДНК

Полученные данные могут быть использованы для разработки лекарственных препаратов, направленных на подавление нежелательной активности фермента ALKBH3 в клетках злокачественных опухолей. Также результаты могут быть использованы в определении активности этого фермента в живой клетке. Это может дать прогноз о развитии тех или иных патологий, связанных с повреждением геномной ДНК.