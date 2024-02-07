В Новосибирске пристройку к лицею возведут за полмиллиарда рублей

Также подрядчик должен будет разработать проектную документацию. Он должен будет провести работы по реконструкции объекта капитального строительства. В пристройке будут располагаться мастерские и бассейн на первом этапе строительства. Пристройка будет соединяться с основным зданием переходом на уровне второго этажа.