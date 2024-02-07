В Новосибирске пристройку к лицею возведут за полмиллиарда рублей

В Новосибирске ищут подрядчика, который сделает пристройку к зданию Экономического лицея по улице Крылова, 44. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта превышает 522 миллиона рублей. Заказчиком является МКУ Новосибирска «Управление капитального строительства».
Также подрядчик должен будет разработать проектную документацию. Он должен будет провести работы по реконструкции объекта капитального строительства. В пристройке будут располагаться мастерские и бассейн на первом этапе строительства. Пристройка будет соединяться с основным зданием переходом на уровне второго этажа.
На втором этапе строительства будет устроена навесная фасадная система и ремонт кровли существующего здания школы и здания бассейна с мастерскими. Пристройка рассчитана на 250 учащихся. Работы должны быть завершены до 20 ноября 2025 года.