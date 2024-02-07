В Башкирии женщина едва не родила в застрявшей в сугробе машине

«В машине находилась женщина на 9 месяце беременности с 4-летним сыном. Утром она решила собственными силами добраться до роддома в Белорецке из деревни Яндек Белорецкого района, но не доехав буквально 500 м до трассы Уфа — Белорецк, машина застряла в снегу. К счастью, мы подоспели вовремя — женщину доставили в родильное отделение, а ребенка забрала бабушка», — рассказали спасатели.