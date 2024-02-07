Хабаровский «СКА-Нефтяник» лишился подписчиков официального телеграм-канала

Утром 7 февраля официальный канал хабаровского клуба «СКА-Нефтяник» в мессенджере Телеграм был удалён по неизвестной причине. IT-специалисты из команды «кабанов» смогли быстро восстановить паблик по прежнему адресу t.me/skabandy и вернуть прежний чат с комментариями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К сожалению, программистам не удалось вернуть архив канала и, что главное, подписчиков — в этом отношении группf как будто создана с нуля.
— Друзья, мы просим вас пройти по ссылке t.me/skabandy и вновь подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали, — порекомендовали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». — Давайте будем оставаться на связи!
Напомним, после домашней победы над «Уральским трубником» хабаровский «СКА-Нефтяник» занимает 4 строчку в турнирной таблице Чемпионата России-2023/24. У «кабанов» 41 очко после 19 игр. В тройке лидеров «Водник» и «Кузбасс», которые положили в копилку 57 очков после 20 матчей, временная «бронза» у столичного «Динамо» — 48 баллов в 20 встречах.
Следующую игру хабаровские армейцы проведут в Иркутске 9 февраля, ХК «Байкал-Энергия» в 19 матчах заработал 35 очков и занимает пятое место в таблице.