Хабаровский «СКА-Нефтяник» лишился подписчиков официального телеграм-канала

Утром 7 февраля официальный канал хабаровского клуба «СКА-Нефтяник» в мессенджере Телеграм был удалён по неизвестной причине. IT-специалисты из команды «кабанов» смогли быстро восстановить паблик по прежнему адресу t.me/skabandy и вернуть прежний чат с комментариями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



К сожалению, программистам не удалось вернуть архив канала и, что главное, подписчиков — в этом отношении группf как будто создана с нуля.