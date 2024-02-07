Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина
Видеозапись о предстоящем интервью он опубликовал в X (ранее Twitter).
Турецкая Baykar начала строительство завода по производству БПЛА на Украине
На нем будут работать около 500 человек, предприятие будет производить БПЛА моделей Bayraktar TB2 и TB3
Эквадор намерен снять ограничение на ввоз бананов в Россию
В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 млн тонн бананов, причем 21% — в Россию.
Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности авиации РФ»
Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.
В европейской части РФ ожидаются сильные морозы
Сильные морозы с температурой на 7−14 °C ниже нормы прогнозируются в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также на севере и в центральной части Центрального федерального округа.
Главные новости 7 февраля
Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина