Главные новости 7 февраля

Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина

Видеозапись о предстоящем интервью он опубликовал в X (ранее Twitter).



Турецкая Baykar начала строительство завода по производству БПЛА на Украине

На нем будут работать около 500 человек, предприятие будет производить БПЛА моделей Bayraktar TB2 и TB3



Эквадор намерен снять ограничение на ввоз бананов в Россию

В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 млн тонн бананов, причем 21% — в Россию.



Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности авиации РФ»

Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.



В европейской части РФ ожидаются сильные морозы

Сильные морозы с температурой на 7−14 °C ниже нормы прогнозируются в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также на севере и в центральной части Центрального федерального округа.