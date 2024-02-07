Новосибирцы могут получить питание для малышей до трех лет по QR-коду

Новый сервис внедрен на базе «Карты жителя Новосибирской области». Воспользоваться им можно в пунктах выдачи «Молочной кухни» по всему региону, уточнили в областном министерстве цифрового развития и связи.

— Сервис позволяет законному представителю ребенка, на которого выписан электронный рецепт, получать по QR-коду льготное питание, — пояснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — У обладателей «Карты жителя», которым доступна региональная услуга «Льготное питание», в личном кабинете будут храниться все цифровые рецепты на питание. Пользователь сможет отслеживать всю актуальную информацию — состав рецепта, дату получения продукции согласно графику, наименование пункта отпуска, историю получения.

Бумажный рецепт тоже пока действует. Однако, как отмечают в ведомстве, электронный формат сервиса действительно удобен — его невозможно потерять, забыть, порвать. Он всегда в телефоне.

QR-код сформируется, когда пользователь зарегистрируется в сервисе «Карта жителя Новосибирской области» и привяжет к профилю карту «Мир», которая в данном случае выступает как личный идентификатор гражданина. Как только участковый педиатр выдаст рецепт, он отобразится в личном кабинете.