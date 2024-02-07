Новосибирцы могут получить питание для малышей до трех лет по QR-коду

Новый сервис внедрен на базе «Карты жителя Новосибирской области». Воспользоваться им можно в пунктах выдачи «Молочной кухни» по всему региону, уточнили в областном министерстве цифрового развития и связи.
— Сервис позволяет законному представителю ребенка, на которого выписан электронный рецепт, получать по QR-коду льготное питание, — пояснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — У обладателей «Карты жителя», которым доступна региональная услуга «Льготное питание», в личном кабинете будут храниться все цифровые рецепты на питание. Пользователь сможет отслеживать всю актуальную информацию — состав рецепта, дату получения продукции согласно графику, наименование пункта отпуска, историю получения.
Бумажный рецепт тоже пока действует. Однако, как отмечают в ведомстве, электронный формат сервиса действительно удобен — его невозможно потерять, забыть, порвать. Он всегда в телефоне.
Также с помощью «Карты жителя Новосибирской области» пользователи, имеющие право на получение льготных лекарств, могут видеть в личном кабинете все рецепты и отслеживать статусы по ним. Сервис «Льготные лекарства» доступен для почти 164 тысяч пациентов.
Региональная государственная информационная система «Карта жителя Новосибирской области» дает широкие возможности для жителей региона. Так, к ней подключен сервис «Лаврентьевская карта», воспользоваться которой могут молодые ученые (действует по типу «Пушкинской карты» для школьников).
— Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет и многое другое. Карта жителя может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически, — говорят в минцифре.
В 2024 году жителям области будет доступно цифровое удостоверение многодетной семьи и электронные путевки в детский лагерь.
Кстати
Чтобы получить «Карту жителя Новосибирской области», нужно авторизоваться в мобильном приложении или на портале и в разделе «Мои карты» зарегистрировать банковскую карту «Мир» любого банка.