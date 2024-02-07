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Стал известен самый опасный район Петербурга

САНТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля, ФедералПресс. Ежегодно в Северной столице совершается более 62 тысяч преступлений. Притом в 2022 было зафиксировано почти на 200 преступлений больше, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Источник: РИА "ФедералПресс"

Больше всего правонарушений отмечено в Невском, Приморском, Выборгском и Центральном районах. Однако по количеству на 100 тысяч населения лидером стал Центральный и соседние с ним Адмиралтейский и Петроградский. Меньше шансов столкнуться с неприятностями в Пушкинском, Калининском и Приморском районах.

Наиболее распространены в Северной столице кражи, мошенничества и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При этом по сравнению с 2021 годом в 2022 году на четверть увеличилось количество карманных краж.