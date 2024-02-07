Стал известен самый опасный район Петербурга

Больше всего правонарушений отмечено в Невском, Приморском, Выборгском и Центральном районах. Однако по количеству на 100 тысяч населения лидером стал Центральный и соседние с ним Адмиралтейский и Петроградский. Меньше шансов столкнуться с неприятностями в Пушкинском, Калининском и Приморском районах.