Стал известен самый опасный район Петербурга

Больше всего правонарушений отмечено в Невском, Приморском, Выборгском и Центральном районах. Однако по количеству на 100 тысяч населения лидером стал Центральный и соседние с ним Адмиралтейский и Петроградский. Меньше шансов столкнуться с неприятностями в Пушкинском, Калининском и Приморском районах.
Наиболее распространены в Северной столице кражи, мошенничества и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При этом по сравнению с 2021 годом в 2022 году на четверть увеличилось количество карманных краж.