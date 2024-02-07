В Суровикино выявили африканскую чуму свиней

Был утвержден план по ликвидации эпизоотического очага, который в настоящее время оборудовали дезбарьерами. В частности, в радиусе 5,45 километра, под который попадают Суровикино, хутора Нижнеосиновский и Стариковский, выполнят убой животных с последующим уничтожением туш. Места, где содержатся свиньи, будут дезинфицированы. Кроме того, специалисты будут следить, чтобы рядом с хозяйствами не было диких кабанов.