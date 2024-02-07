Онколог рассказал о ситуации с обезболивающими препаратами для белорусов

Красный подчеркнул, что без всяких проблем есть возможность назначать практически все формы, назвав инъекционные, в виде пластырей, а также таблетированные. Он отметил, что проводится постоянный мониторинг для которого были созданы специальные группы. В том случае, если возникает проблема, то ее довольно быстро решают.