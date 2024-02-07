Онколог рассказал о ситуации с обезболивающими препаратами для белорусов

Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук Сергей Красный рассказал о ситуации с обезболивающими препаратами для онкопациентов в Беларуси, пишет БелТА.
Он уточнил:
— Что касается обезболивающих препаратов, то в настоящее время они есть в неограниченном количестве во всех регионах республики.
Красный подчеркнул, что без всяких проблем есть возможность назначать практически все формы, назвав инъекционные, в виде пластырей, а также таблетированные. Он отметил, что проводится постоянный мониторинг для которого были созданы специальные группы. В том случае, если возникает проблема, то ее довольно быстро решают.
— К большой радости, у нас был определенный запас таблетированных форм морфина (приобрели немного больше, чем требовалось), поэтому сложный период удалось преодолеть, — пояснил онколог.
Он также сообщил про налаживание связей с соответствующими российскими производителями, которые увеличили производство и полностью обеспечили Беларусь. Сейчас, заверил он, особых проблем с обезболивающими для онкопациентов нет.
По словам главного врача Минского городского клинического онкологического центра Виктора Кондратовича, в 2023 году не было проблем с обезболивающими для онкопациентов. Но он указал на возникшую проблему с поставкой пластырей, однако из-за большого количества таблетированных препаратов, пациенты ее не ощутили.