Рейс в Петербург застрял в аэропорту Челябинска

— Все рейсы других авиакомпаний с 5 утра благополучной улетели, — говорит Михаил. — А наш — нет. Сначала сказали, причина «техническая». Потом — погода. Аэропорт действительно заметает, наш самолет стоит у телетрапа. Растут сугробы, уборочной техники мы не видим. Люди ждут какой-то ясности. У всех дела, пересадки. Я, например, везу маму в Петербург к врачам. Но, видимо, встреча сегодня не состоится.