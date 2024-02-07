Рейс в Петербург застрял в аэропорту Челябинска

Пассажиры рейса Челябинск — Санкт-Петербург пожаловались на задержку. По словам читателя Spb.kp.ru Михаила, рейс «Победы» должен был вылететь в 5 утра по уральскому времени и до сих пор не улетел.
— Все рейсы других авиакомпаний с 5 утра благополучной улетели, — говорит Михаил. — А наш — нет. Сначала сказали, причина «техническая». Потом — погода. Аэропорт действительно заметает, наш самолет стоит у телетрапа. Растут сугробы, уборочной техники мы не видим. Люди ждут какой-то ясности. У всех дела, пересадки. Я, например, везу маму в Петербург к врачам. Но, видимо, встреча сегодня не состоится.
Получить комментарий о задержке в аэропорту Челябинска не удалось. Телефон пресс-службы воздушной гавани не отвечает. На он-лайн табло аэропорта Челябинск содержится информация о нескольких задержках рейсов, в том числе и в Петербург. Задерживаются так же вылеты в Москву и Сургут. Причины не называются.