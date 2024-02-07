Зимние Олимпийские игры в Сочи начались ровно 10 лет назад

В этот день проезд на автобусах по улицам курорта сделали бесплатным, а водителей наряди в специальную праздничную форму. В специальной экипировке, напоминающей одежду волонтеров Олимпиады, жителям и гостям Сочи помогают добровольцы. Также в спортшколах прошли мастер-классы от именитых спортсменов.