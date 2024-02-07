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Зимние Олимпийские игры в Сочи начались ровно 10 лет назад

Со дня церемонии открытия сочинской Олимпиады прошло 10 лет.
Источник: Комсомольская правда

Ровно десять лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи прошла незабываемая церемония открытия Олимпийских игр. Это была единственная зимняя Олимпиада в истории России.

Инфраструктура, созданная для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, до сих пор активно используется.

«10-летний юбилей сочинской Олимпиады — повод оценить все достижения, которые стали возможны благодаря этому знаменательному событию, и проекты будущего развития главного курорта страны».

сказал мэр города Алексей Копайгородский

В Сочи подготовили около 40 крупных мероприятий. Главной целью праздника стало желание воссоздать ту невероятную атмосферу Олимпийских игр 2014 года. В честь 10-летнего юбилея на курорте организовали эстафету огня. 7 февраля факел доставят на площадь Южного мола.

В этот день проезд на автобусах по улицам курорта сделали бесплатным, а водителей наряди в специальную праздничную форму. В специальной экипировке, напоминающей одежду волонтеров Олимпиады, жителям и гостям Сочи помогают добровольцы. Также в спортшколах прошли мастер-классы от именитых спортсменов.

Подробнее о праздничных мероприятиях здесь.

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