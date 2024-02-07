В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

«Когда мы приняли решение создать этот памятник, мы хотели, чтобы он показал Муртазу Губайдулловича не просто высокопоставленным чиновником, а прежде всего человекам, который страстно любил свою Родину. Человеком, полным эмоций, противоречий. Но, самое главное, человеком, беззаветно служащим своему народу. Я отвлекусь на минуту. Как появилась эта идея. Это очень показывает характер Муртазы Губайдулловича. Это 2003 год, избирательная кампания. Я к нему подошёл и говорю: “Нам бы сделать фотографию, у вас нет фотографии для агитационных материалов”. Он мне сказал: “Иди, не мешай, даже не буду”. Я всё-таки его уговорил, и он согласился. Пригласил фотографа. Я говорю: “Час времени нужен”. Он говорит: “У тебя пять минут”. За пять минут мы попросили: “Пиджак закиньте вот сюда, мы из вас такой образ постараемся…”. И вот эта фотография она получилась. И, на мой взгляд, она очень хорошо отражает, действительно, человека, который всю жизнь посвятил труду», — поделился руководитель региона.