В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Его установили между зданиями Госсобрания — Курултая РБ и правительства республики. На церемонии открытия присутствовали Глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, раис Татарстана Рустам Минниханов и супруга первого президента Луиза Рахимова.
Статую изготовил тот же скульптор, автор памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади, Салават Щербаков. Позади памятника стоит монументальный пилон — «знамя» с картой Башкирии и текстом первой статьи Конституции, принятой при Муртазе Губайдулловиче. На плите изображены бронзовые рельефы, посвященные нашей истории. Еще два пилона посвятили промышленности и сельскому хозяйству. На их торцах расположились четыре ордена республики.
В своем выступлении Радий Хабиров отметил, что Муртаза Губайдуллович всю свою жизнь посвятил служению республике и её народу. Первому президенту пришлось управлять Башкирией в самый непростой период в истории страны. И именно благодаря его силе, опыту и профессионализму республика очень достойно прошла непростые испытания.
Муртаза Рахимов оставил республику с крепкой экономикой, развитой социальной инфраструктурой и с верой людей в дружбу, в родной Башкортостан. По словам Радия Хабирова, в памятнике попытались олицетворить Муртазу Рахимова не как чиновника, а как человека, который очень любил свою родную землю.
«Когда мы приняли решение создать этот памятник, мы хотели, чтобы он показал Муртазу Губайдулловича не просто высокопоставленным чиновником, а прежде всего человекам, который страстно любил свою Родину. Человеком, полным эмоций, противоречий. Но, самое главное, человеком, беззаветно служащим своему народу. Я отвлекусь на минуту. Как появилась эта идея. Это очень показывает характер Муртазы Губайдулловича. Это 2003 год, избирательная кампания. Я к нему подошёл и говорю: “Нам бы сделать фотографию, у вас нет фотографии для агитационных материалов”. Он мне сказал: “Иди, не мешай, даже не буду”. Я всё-таки его уговорил, и он согласился. Пригласил фотографа. Я говорю: “Час времени нужен”. Он говорит: “У тебя пять минут”. За пять минут мы попросили: “Пиджак закиньте вот сюда, мы из вас такой образ постараемся…”. И вот эта фотография она получилась. И, на мой взгляд, она очень хорошо отражает, действительно, человека, который всю жизнь посвятил труду», — поделился руководитель региона.
Также Радий Хабиров выразил слова глубокого уважения и пожелания благодарности вдове Луизе Галимовне, а также поблагодарил высокопоставленных гостей за то, что разделили важное для республики событие. Глава Башкирии пообещал, что все запланированные мероприятия по увековечиванию памяти первого президента будут реализованы.
«Мы будем помнить о Муртазе Губайдулловиче. Все решения, которые мы предприняли об увековечивании памяти, мы реализуем. Муртаза Губайдуллович для нас, вижу много знакомых, родные лица… Для нас была большая честь работать с ним. У него мы научились как работать, у него мы научились стойкости, у него мы научились как нужно Родину любить. Поэтому хочу сказать, что Муртаза Губайдуллович навсегда останется в памяти нашего народа и, конечно, в наших сердцах».
Напомним, сегодня, 7 февраля, первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову исполнилось бы 90 лет.