Сергей Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В центре привели в порядок 14 улиц, в том числе прилегающих к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана, участки Цветного бульвара, 1-й и 2-й Колобовские переулки, а также Тестовскую улицу. Благоустроили Воробьевскую набережную и Аллею Спортивной Славы на Воробьевых горах, территорию Южного речного вокзала и Пресненскую набережную. Продолжили работы на Ленинском проспекте — на участке от Университетского до Ломоносовского проспекта.