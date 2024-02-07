Небольшой снег ожидается в Хабаровске 8 февраля

На севере региона прогнозируется погода без существенных осадков, за исключением Тугуро-Чумиканского района. Там местами возможен небольшой снег. Ночью температура опустится от −20 до −30 градусов, местами даже до −35 градусов, а днем — от 10 до 21 градуса мороза. Ветер будет дуть с юго-запада и северо-запада со скоростью от двух до 14 метров в секунду.