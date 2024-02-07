Небольшой снег ожидается в Хабаровске 8 февраля

8 февраля в краевой столице ожидается небольшой снег и потепление. Ночью столбик термометра опустится до 17.. 19 градусов ниже нуля, а днем покажет от −10 до −12 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
В южных районах также прогнозируется местами небольшой снег. Ночью температура опустится от −15 до −20 градусов, а днем будет изменяться от −5 до −10 градусов. Ветер юго-западный, его скорость от семи до 12 метров в секунду.
В центральных районах края местами ожидается небольшой снег, за исключением Верхнебуреинского района, где ожидается погода без осадков. Ночная температура от −16 до −30 градусов, а днем от −8 до −15 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от трех до 11 метров в секунду.
На севере региона прогнозируется погода без существенных осадков, за исключением Тугуро-Чумиканского района. Там местами возможен небольшой снег. Ночью температура опустится от −20 до −30 градусов, местами даже до −35 градусов, а днем — от 10 до 21 градуса мороза. Ветер будет дуть с юго-запада и северо-запада со скоростью от двух до 14 метров в секунду.