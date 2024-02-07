Без «Пьяной вишни» и «Перелетной птицы»: концерт Орбакайте в Хабаровске отменили из-за «дырок» в расписании

Кристина Орбакайте весной должна была отправиться в тур по городам России, но в силу некоторых обстоятельств некоторые из ее выступлений отменили. Из-за этого возникли накладки с логистикой, что стало причиной отмены концерта в Хабаровске. По словам Сергея Зайцева, мероприятие перенесут на другие даты, правда, пока неизвестно, на какие.