Без «Пьяной вишни» и «Перелетной птицы»: концерт Орбакайте в Хабаровске отменили из-за «дырок» в расписании

Отмена концерта Кристины Орбакайте в Хабаровске огорчила поклонников певицы. Он должен был состояться уже 18 марта, но буквально за месяц до мероприятия организатор Сергей Зайцев в разговоре с журналистами ТАСС сообщил о переносе выступления.
ПРИЧИНА ОТМЕНЫ КОНЦЕРТА КРИСТИНЫ ОРБАКАЙТЕ В ХАБАРОВСКЕ
Кристина Орбакайте весной должна была отправиться в тур по городам России, но в силу некоторых обстоятельств некоторые из ее выступлений отменили. Из-за этого возникли накладки с логистикой, что стало причиной отмены концерта в Хабаровске. По словам Сергея Зайцева, мероприятие перенесут на другие даты, правда, пока неизвестно, на какие.
Судя по количеству проданных билетов на концерт Орбакайте, хабаровчане ждали приезда певицы. Организаторы поспешили успокоить поклонников — оплаченные билеты сдавать необязательно, они будут действительны для новой выбранной даты мероприятия. Но при желании можно вернуть деньги.
Отметим, что до приезда в Хабаровск Кристина Орбакайте должна была выступить 15 и 16 марта в Благовещенске. Но из-за проблем в расписании концерты также отменили.