На ковре-самолете за белыми розами летали пенсионеры на «Белой вечеринке» в Хабаровске: фото

Все пенсионерки пришли в центр по работе с населением «Исток» в белом — шляпы, юбки, бусы, перчатки, кофты, туфли. И маникюр тоже белый. Все словно невесты, только вот кавалеров рядом нет. Лишь один сидит в сторонке со своей гражданской женой и нежно держит ее за талию. А ведь еще есть порох в пороховницах, хочется как тогда, лет 20−40 назад, блистать, гуляя по улицам. И каждый день привлекать парней яркой помадой, точеными бедрами и блестящими вьющимися волосами. Внутри горит огонь у каждой, только здоровье подводит, но это не мешает задорным бабушкам пускаться в пляс и надевать на себя самые изысканные наряды. Как же прошла «Белая вечеринка» в Хабаровске, смотрите в нашем фоторепортаже.