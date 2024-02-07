Красноярск выпал из топ-10 городов по качеству общественного транспорта

Красноярск больше не входит в топ-10 российских городов по качеству общественного транспорта. Такие данные приводят специалисты центра Simetra. Наш город опустился на 15 место в рейтинге. Красноярск потерял сразу шесть позиций.
Специалисты анализировали сразу 61 показатель. К примеру, цены, функциональность самой сети общественного транспорта, а также удобство, безопасность и физическую доступность. Самые худшие оценки Красноярск получил за развитие и безопасность. Лучшие — за цены, комфорт и удобство перевозок.
Авторы исследования отметили, наш город потерял баллы из-за ограниченного движения трамваев. Напомним, сейчас на правом берегу идет масштабный ремонт линий.
Отметим, что при составлении рейтинга специалисты не брали в расчет Москву и Санкт-Петербург. Они смотрели показатели в 102 российских городах. Так, соседний Новосибирск занял 16 строчку в рейтинге.