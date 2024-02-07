В Волгограде стартовал капремонт путепровода № 6 на Третьей продольной

В Волгограде в феврале начинается капитальный ремонт путепровода № 6 на Третьей продольной в Дзержинском районе. Подрядчик уже приступил к изменению схемы дорожного движения по мосту, входящему в состав двухуровневой развязки над Ангарской. На первом этапе перекроют движение на двух подъемах и в сторону Краснооктябрьского района, сообщили в мэрии.