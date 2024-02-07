В Волгограде стартовал капремонт путепровода № 6 на Третьей продольной

В Волгограде в феврале начинается капитальный ремонт путепровода № 6 на Третьей продольной в Дзержинском районе. Подрядчик уже приступил к изменению схемы дорожного движения по мосту, входящему в состав двухуровневой развязки над Ангарской. На первом этапе перекроют движение на двух подъемах и в сторону Краснооктябрьского района, сообщили в мэрии.
— В рамках первого этапа работы будут проводиться на той части моста, по которой идет движение в сторону Краснооктябрьского района. На ремонт будут закрыты и два подъема на мост, два других заезда будут доступны, — рассказали в администрации Волгограда.
Вторая часть путепровода № 6 на Третьей продольной пока будет открыта для автомобилей в обоих направлениях. Водителей просят внимательно смотреть на временные дорожные знаки и указатели.
Капремонт очередного путепровода в Волгограде сделают по программе «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На мосту обновят пролеты и опоры, восстановят деформационные швы, заменят ограждение, на дороге уложат новый асфальт. Все работы должны завершить в 2026 году.