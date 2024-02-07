Сбой в системе оплаты парковки произошел днем 7 февраля в Петербурге

Однако у водителей сохраняются другие возможности оплаты за парковку. Например, внести средства можно через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», личный кабинет на сайте www.parking.spb.ru, паркомат или с помощью сервисов банков «Сбер» и «ВТБ».