Сбой в системе оплаты парковки произошел днем 7 февраля в Петербурге

В Петербурге днем 7 февраля в системе оплаты платного парковочного пространства произошел сбой. Автомобилисты лишились возможности внести средства за место на стоянке через СМС. Об этом сообщили в пресс-службе «Городского центра управления парковками».
— В данный момент недоступна оплата парковочных сессий в зоне платной парковки посредством СМС. Мобильными операторами проводятся работы по скорейшему восстановлению такой возможности, — говорится в сообщении.
Однако у водителей сохраняются другие возможности оплаты за парковку. Например, внести средства можно через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», личный кабинет на сайте www.parking.spb.ru, паркомат или с помощью сервисов банков «Сбер» и «ВТБ».
Напомним, что внести оплату за место на платной парковке нужно в течение 15 минут после размещения машины на стоянке.