В Уфе врачи удалили у пациентки аномальное удлинение кишечника

Пациентка страдала от этого заболевания всю жизнь, спасалась слабительными средствами, клизмами и в 63 года наконец-то решилась на оперативное лечение под руководством опытных специалистов.
«Операция по субтотальной резекции ободочной кишки, при которой удалили ¾ ободочной кишки, прошла успешно. Это достаточно большой объем хирургического вмешательства, требующий большого опыта. Оно было выполнено с применением лапароскопической стойки, полученной по нацпроекту “Здравоохранение”. Лапароскопический доступ позволил ускорить процесс восстановления после операции», — сообщили в пресс-службе минздрава РБ.
Через десять дней пациентку выписали из больницы. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и отмечает ежедневный самостоятельный стул.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии врачи-онкологи провели уникальную операцию пациентке с раком груди.