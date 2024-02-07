В Уфе врачи удалили у пациентки аномальное удлинение кишечника

«Операция по субтотальной резекции ободочной кишки, при которой удалили ¾ ободочной кишки, прошла успешно. Это достаточно большой объем хирургического вмешательства, требующий большого опыта. Оно было выполнено с применением лапароскопической стойки, полученной по нацпроекту “Здравоохранение”. Лапароскопический доступ позволил ускорить процесс восстановления после операции», — сообщили в пресс-службе минздрава РБ.