77% красноярцев не считают 14 февраля праздником

14 февраля отмечается День святого Валентина. Журналист «МК в Красноярске» совместно с пабликом «Правый / Красноярск» провели опрос, отмечают ли горожане праздник всех влюбленных.
В опросе поучаствовали 59 человек, но тенденция очевидна. Наибольшее количество голосов (46) люди отдали за вариант ответа «Не считаю праздником». Итого 77% опрошенных не собираются праздновать день всех влюбленных.
Только 20% опрошенных рассказали, что преподнесут подарки своим любимым, но отмечать праздник никак не собираются.
Лишь 1% ответил, что они планируют отправиться на свидание.