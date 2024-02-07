Завершены поиски пропавшего 16-летнего подростка на Кубани

В Каневском районе завершены поиски 16-летнего подростка. Пропавшего накануне парня нашли.
Напомним, подросток ушел из дома в станице Каневской 6 февраля, но так и не вернулся. Родственники забили тревогу и сообщили о его пропаже в полицию. Спустя сутки парня удалось найти.
«Сейчас с подростком общаются следователи следственного комитета и каневские правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Каневскому району.
Где все это время находился подросток, в полиции не уточняют. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.