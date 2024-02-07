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Завершены поиски пропавшего 16-летнего подростка на Кубани

В Каневском районе нашли подростка, пропавшего 6 февраля.
Источник: Комсомольская правда

В Каневском районе завершены поиски 16-летнего подростка. Пропавшего накануне парня нашли.

Напомним, подросток ушел из дома в станице Каневской 6 февраля, но так и не вернулся. Родственники забили тревогу и сообщили о его пропаже в полицию. Спустя сутки парня удалось найти.

«Сейчас с подростком общаются следователи следственного комитета и каневские правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Каневскому району.

Где все это время находился подросток, в полиции не уточняют. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.